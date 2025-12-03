Nike Trail
Repel 女子拒水越野跑步夹克
40% 折让
Nike Trail 系列助你轻松适应周围环境，无惧多变天气。Nike Trail Repel 女子拒水越野跑步夹克采用可收纳设计结合拒水面料，质感轻盈，令你畅享舒适穿着体验，从容应对不同挑战。
- 显示颜色： 加农绿/珍珠白/山峰白
- 款式： HJ2251-017
轻松收纳，自由出行
需要脱下夹克时，夹克可收纳至右侧口袋中，实现灵巧便携体验。正面拉链口袋提供充裕空间，可存放大部分型号的手机。
干爽体验
拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽。风帽搭配松紧抽绳，在雨天可轻松束紧，有效阻隔雨水。
其他细节
- 风帽背面融入开口设计，提升透气性
- 衣领内侧配有口哨，便于取用
产品细节
- 顶部拉链挡片
- 弹性包边袖口和下摆
- 左胸饰有反光 Nike Trail 标志
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 100% 锦纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
