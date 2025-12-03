 
Nike Trail Repel 女子拒水越野跑步夹克 - 热情红/珍珠白/黑

Nike Trail

Repel 女子拒水越野跑步夹克

Nike Trail 系列助你轻松适应周围环境，无惧多变天气。Nike Trail Repel 女子拒水越野跑步夹克采用可收纳设计结合拒水面料，质感轻盈，令你畅享舒适穿着体验，从容应对不同挑战。


  • 显示颜色： 热情红/珍珠白/黑
  • 款式： HJ2251-633

轻松收纳，自由出行

需要脱下夹克时，夹克可收纳至右侧口袋中，实现灵巧便携体验。正面拉链口袋提供充裕空间，可存放大部分型号的手机。

干爽体验

拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽。风帽搭配松紧抽绳，在雨天可轻松束紧，有效阻隔雨水。

其他细节

  • 风帽背面融入开口设计，提升透气性
  • 衣领内侧配有口哨，便于取用

产品细节

  • 顶部拉链挡片
  • 弹性包边袖口和下摆
  • 左胸饰有反光 Nike Trail 标志
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 100% 锦纶
  • 可机洗
