 
Nike Trail Second Sunrise Dri-FIT ADV 男子速干越野跑步短裤（含衬裤） - 热情红/红棕色/热情红/黑

Nike Trail Second Sunrise

Dri-FIT ADV 男子速干越野跑步短裤（含衬裤）

¥399
热情红/红棕色/热情红/黑
冷杉绿/黑曜石色/黄褐色/山峰白
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Trail Second Sunrise Dri-FIT ADV 男子速干越野跑步短裤（含衬裤）专为攻克户外漫长征程而打造。外层短裤质感轻盈，可导湿速干；结合内置衬裤，提供出色包覆效果和支撑力。八个口袋设计搭配用于固定登山杖的特殊挂环，助你轻松应对崎岖路况，一路登顶。


  • 显示颜色： 热情红/红棕色/热情红/黑
  • 款式： HJ3573-633

Nike Trail Second Sunrise

干爽感受

Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注。

多口袋设计

短裤共设 8 个口袋，包括正面三个网眼布口袋、侧边两个大口袋和背面两个小口袋，外加一个背面拉链口袋，可轻松收纳大部分手机。

创新收纳

背面挂环设计，便于沿途妥善挂放登山杖。

其他细节

  • 专为越野跑设计
  • 内置衬裤
  • 面料：轻盈梭织
  • 八个储物口袋
  • 腰部：弹性腰部搭配抽绳

产品细节

  • 面料：100% 聚酯纤维。拼接：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。网眼布：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。里料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
