Nike Trail Second Sunrise
Dri-FIT ADV 男子速干越野跑步短裤（含衬裤）
¥399
Nike Trail Second Sunrise Dri-FIT ADV 男子速干越野跑步短裤（含衬裤）专为攻克户外漫长征程而打造。外层短裤质感轻盈，可导湿速干；结合内置衬裤，提供出色包覆效果和支撑力。八个口袋设计搭配用于固定登山杖的特殊挂环，助你轻松应对崎岖路况，一路登顶。
- 显示颜色： 热情红/红棕色/热情红/黑
- 款式： HJ3573-633
干爽感受
Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注。
多口袋设计
短裤共设 8 个口袋，包括正面三个网眼布口袋、侧边两个大口袋和背面两个小口袋，外加一个背面拉链口袋，可轻松收纳大部分手机。
创新收纳
背面挂环设计，便于沿途妥善挂放登山杖。
其他细节
- 专为越野跑设计
- 内置衬裤
- 面料：轻盈梭织
- 八个储物口袋
- 腰部：弹性腰部搭配抽绳
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。拼接：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。网眼布：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。里料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
