Nike Trail

¥849 ¥949 10% 折让

Nike Trail 系列助你轻松适应周围环境，无惧多变天气。 Nike Trail Storm-FIT ADV 女子防风防水越野中腰跑步长裤采用可收纳设计结合防风防水面料，质感轻盈，令你畅享舒适穿着体验，从容抵御风雨天气。

干爽体验

Nike Storm-FIT ADV 技术将防风防水面料、出众的防护性能与先进的工程设计融为一体，帮助你在恶劣天气条件下保持舒适。

轻松收纳，自由出行

不穿时可将长裤收纳至后身拉链口袋中，实现轻松收纳。