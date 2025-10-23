Nike Trail
Storm-FIT ADV 女子防风防水越野中腰跑步长裤
12% 折让
Nike Trail 系列助你轻松适应周围环境，无惧多变天气。 Nike Trail Storm-FIT ADV 女子防风防水越野中腰跑步长裤采用可收纳设计结合防风防水面料，质感轻盈，令你畅享舒适穿着体验，从容抵御风雨天气。
- 显示颜色： 黑/白色/黑
- 款式： HV2624-010
Nike Trail
12% 折让
Nike Trail 系列助你轻松适应周围环境，无惧多变天气。 Nike Trail Storm-FIT ADV 女子防风防水越野中腰跑步长裤采用可收纳设计结合防风防水面料，质感轻盈，令你畅享舒适穿着体验，从容抵御风雨天气。
干爽体验
Nike Storm-FIT ADV 技术将防风防水面料、出众的防护性能与先进的工程设计融为一体，帮助你在恶劣天气条件下保持舒适。
轻松收纳，自由出行
不穿时可将长裤收纳至后身拉链口袋中，实现轻松收纳。
其他细节
- 弹性腰部搭配内置抽绳，打造理想贴合感
- 小腿外侧配有拉链，易于穿脱
产品细节
- 100% 锦纶
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑/白色/黑
- 款式： HV2624-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。