 
Nike Trailwind Dri-FIT ADV 男子速干越野跑步短裤（含衬裤） - 热情红/黑

Nike Trailwind

Dri-FIT ADV 男子速干越野跑步短裤（含衬裤）

26% 折让

穿上 Nike Trailwind Dri-FIT ADV 男子速干越野跑步短裤（含衬裤），一路畅跑。四向弹性面料结合 Dri-FIT ADV 导湿速干技术与支撑力出众的衬裤设计，帮助保持干爽，缔造心无旁骛的运动体验。多口袋设计提供充裕储物空间，便于轻松收纳随身物品。


  • 显示颜色： 热情红/黑
  • 款式： HV2144-633

其他细节

  • Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 四向弹性梭织面料轻盈非凡，可随行而动
  • 内置衬裤，提供出色支撑力
  • 设有多个口袋，便于轻松存取能量胶、营养补给和越野基本物品

产品细节

  • 弹性腰部搭配内置抽绳
  • 侧边开衩
  • 面料：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。拼接：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。里裤：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
  • 可机洗
