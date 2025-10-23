穿上 Nike Trailwind Dri-FIT ADV 男子速干越野跑步短裤（含衬裤），一路畅跑。四向弹性面料结合 Dri-FIT ADV 导湿速干技术与支撑力出众的衬裤设计，帮助保持干爽，缔造心无旁骛的运动体验。多口袋设计提供充裕储物空间，便于轻松收纳随身物品。

穿上 Nike Trailwind Dri-FIT ADV 男子速干越野跑步短裤（含衬裤），一路畅跑。四向弹性面料结合 Dri-FIT ADV 导湿速干技术与支撑力出众的衬裤设计，帮助保持干爽，缔造心无旁骛的运动体验。多口袋设计提供充裕储物空间，便于轻松收纳随身物品。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。