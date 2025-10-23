Nike Trailwind
Dri-FIT ADV 男子速干越野跑步短裤（含衬裤）
26% 折让
穿上 Nike Trailwind Dri-FIT ADV 男子速干越野跑步短裤（含衬裤），一路畅跑。四向弹性面料结合 Dri-FIT ADV 导湿速干技术与支撑力出众的衬裤设计，帮助保持干爽，缔造心无旁骛的运动体验。多口袋设计提供充裕储物空间，便于轻松收纳随身物品。
- 显示颜色： 热情红/黑
- 款式： HV2144-633
Nike Trailwind
26% 折让
穿上 Nike Trailwind Dri-FIT ADV 男子速干越野跑步短裤（含衬裤），一路畅跑。四向弹性面料结合 Dri-FIT ADV 导湿速干技术与支撑力出众的衬裤设计，帮助保持干爽，缔造心无旁骛的运动体验。多口袋设计提供充裕储物空间，便于轻松收纳随身物品。
其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
- 四向弹性梭织面料轻盈非凡，可随行而动
- 内置衬裤，提供出色支撑力
- 设有多个口袋，便于轻松存取能量胶、营养补给和越野基本物品
产品细节
- 弹性腰部搭配内置抽绳
- 侧边开衩
- 面料：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。拼接：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。里裤：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 热情红/黑
- 款式： HV2144-633
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。