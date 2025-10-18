Nike Trailwind
Dri-FIT ADV 男子速干越野跑步背心
¥599
Nike Trailwind Dri-FIT ADV 男子速干越野跑步背心专为高难度越野跑匠心打造，迅疾轻盈，势不可挡。 精制面料轻盈非凡，可导湿速干，助你专注畅跑。
- 显示颜色： 热情红/红棕色/调色/黑
- 款式： HV2142-633
其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
- 精制网眼针织面料，透气轻盈
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
