Nike Trailwind Storm-FIT ADV 2.5L 男子防风防水跑步夹克硬壳冲锋衣轻盈防水，包覆出众而不滞重，无论晴雨，皆可令你畅享舒适穿着体验。 云层散开时，可将夹克收纳至自身内置口袋中，轻松携带。

Nike Storm-FIT ADV 技术将防风防水面料、出众的防护性能与先进的工程设计融为一体，帮助你在恶劣天气条件下保持舒适。 轻盈非凡的锦纶面料结合密封接缝设计，助你保持干爽。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

