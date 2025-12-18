Nike Trailwind
Storm-FIT ADV 2.5L 男子防风防水跑步夹克硬壳冲锋衣
30% 折让
Nike Trailwind Storm-FIT ADV 2.5L 男子防风防水跑步夹克硬壳冲锋衣轻盈防水，包覆出众而不滞重，无论晴雨，皆可令你畅享舒适穿着体验。 云层散开时，可将夹克收纳至自身内置口袋中，轻松携带。
- 显示颜色： 煤黑/山峰白
- 款式： HV2147-060
匠心设计，无惧风雨
Nike Storm-FIT ADV 技术将防风防水面料、出众的防护性能与先进的工程设计融为一体，帮助你在恶劣天气条件下保持舒适。 轻盈非凡的锦纶面料结合密封接缝设计，助你保持干爽。
收纳式设计
可将夹克收入后领内置口袋，方便携带。
清爽舒适
后身融入开口设计，可在运动时提升透气性。
产品细节
- 弹性包边袖口和下摆
- 风帽背面搭配可调节弹性抽绳和栓扣
- 面料：100% 锦纶。网眼布：82% 聚酯纤维/18% 氨纶
- 可机洗
