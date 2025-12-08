 
Nike Trailwind Storm-FIT ADV 2.5L 男子防风防水跑步夹克硬壳冲锋衣 - 山峰白/黑

Nike Trailwind

Storm-FIT ADV 2.5L 男子防风防水跑步夹克硬壳冲锋衣

20% 折让
山峰白/黑
煤黑/山峰白

Nike Trailwind Storm-FIT ADV 2.5L 男子防风防水跑步夹克硬壳冲锋衣轻盈防水，包覆出众而不滞重，无论晴雨，皆可令你畅享舒适穿着体验。 云层散开时，可将夹克收纳至自身内置口袋中，轻松携带。


  • 显示颜色： 山峰白/黑
  • 款式： HV2147-133

Nike Trailwind

20% 折让

Nike Trailwind Storm-FIT ADV 2.5L 男子防风防水跑步夹克硬壳冲锋衣轻盈防水，包覆出众而不滞重，无论晴雨，皆可令你畅享舒适穿着体验。 云层散开时，可将夹克收纳至自身内置口袋中，轻松携带。

匠心设计，无惧风雨

Nike Storm-FIT ADV 技术将防风防水面料、出众的防护性能与先进的工程设计融为一体，帮助你在恶劣天气条件下保持舒适。 轻盈非凡的锦纶面料结合密封接缝设计，助你保持干爽。

收纳式设计

可将夹克收入后领内置口袋，方便携带。

清爽舒适

后身融入开口设计，可在运动时提升透气性。

产品细节

  • 弹性包边袖口和下摆
  • 风帽背面搭配可调节弹性抽绳和栓扣
  • 面料：100% 锦纶。网眼布：82% 聚酯纤维/18% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 山峰白/黑
  • 款式： HV2147-133

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。