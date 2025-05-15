Nike Ultrafly

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换上 Nike Ultrafly 男子越野竞速跑步鞋，无惧湿滑野径和前方未知，在山野间畅快驰骋。这款越野竞速跑步鞋将竞速设计与优质性能巧妙结合，助你彰显个人风采。缔造出众表现、迅疾风范和耐穿性能，助力登顶。

越野地形，疾速不减

采用 Flyplate 碳纤维板，将其置于织物包覆的 ZoomX 泡绵中，为你提供推进感和回弹脚感。无论距离长短，都能助你保持充沛活力，不断挑战速度极限。

出众抓地，驾驭不同地形

Vibram 外底在纤薄度和轻盈感上表现出色，采用 Vibram Megagrip 橡胶巧搭凸起纹路，提供强劲抓地力，助你轻松驾驭上下坡，无惧潮湿天气。此外，专属外底加持 Vibram Litebase 和 Traction Lug 技术，轻盈耐穿，抓地力出众，助你轻松畅跑。

稳固脚感，助力越野

匠心设计结合耐穿鞋底，提供可驾驭越野路况的出众稳定性及顺畅过渡脚感。中足融入精心设计的板带，塑就稳固轻盈脚感，助你在穿越野径时保持疾速。

关键部位，经久耐穿

中底包覆设计结合缓震泡绵，缔造出众脚感。结实耐穿材料，提供出色耐穿性。