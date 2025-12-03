Nike Ultrafly

¥839 ¥1,399 40% 折让

碳纤维 Flyplate 结合出众抓地设计，助你在越野跑中引爆疾速。换上 Nike Ultrafly 男子越野竞速跑步鞋，无惧湿滑野径和前方未知，在山野间畅快驰骋。这款越野竞速跑步鞋将竞速设计与优质性能巧妙结合，助你彰显个人风采。缔造出众表现、迅疾风范和耐穿性能，助力登顶。

越野地形，疾速不减 Flyplate 碳纤维板置于织物包覆的 ZoomX 泡绵中，为你提供推进感和回弹脚感，助你保持充沛活力，不断挑战速度极限。 匠心底纹，强劲抓地 Vibram 外底采用 Vibram Megagrip 橡胶巧搭凸起纹路，提供强劲抓地力，助你轻松驾驭上下坡，无惧潮湿天气。 抓地凸起设计 此外，专属外底加持 Vibram Litebase 和 Traction Lug 技术，轻盈耐穿，抓地力出众，助你轻松畅跑。 稳固脚感，助力越野 匠心设计结合耐穿鞋底，提供可驾驭越野路况的出众稳定性及顺畅过渡脚感。中足融入精心设计的板带，帮助双足保持稳固。 关键部位，经久耐穿 中底包覆设计结合缓震泡绵，缔造出众脚感。结实耐穿材料，提供出色耐穿性。

其他细节 Vaporweave 材料，提供出色透气性

泡绵中底，缔造出色缓震效果 产品细节 单鞋重量：约 300 克（男码 44 码）

反光细节

