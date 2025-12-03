 
  • 显示颜色： 砂岩灰粉/橙红/超级紫罗兰色/暗队红
  • 款式： DX1978-601

碳纤维 Flyplate 结合出众抓地设计，助你在越野跑中引爆疾速。换上 Nike Ultrafly 男子越野竞速跑步鞋，无惧湿滑野径和前方未知，在山野间畅快驰骋。这款越野竞速跑步鞋将竞速设计与优质性能巧妙结合，助你彰显个人风采。缔造出众表现、迅疾风范和耐穿性能，助力登顶。

越野地形，疾速不减

Flyplate 碳纤维板置于织物包覆的 ZoomX 泡绵中，为你提供推进感和回弹脚感，助你保持充沛活力，不断挑战速度极限。

匠心底纹，强劲抓地

Vibram 外底采用 Vibram Megagrip 橡胶巧搭凸起纹路，提供强劲抓地力，助你轻松驾驭上下坡，无惧潮湿天气。

抓地凸起设计

此外，专属外底加持 Vibram Litebase 和 Traction Lug 技术，轻盈耐穿，抓地力出众，助你轻松畅跑。

稳固脚感，助力越野

匠心设计结合耐穿鞋底，提供可驾驭越野路况的出众稳定性及顺畅过渡脚感。中足融入精心设计的板带，帮助双足保持稳固。

关键部位，经久耐穿

中底包覆设计结合缓震泡绵，缔造出众脚感。结实耐穿材料，提供出色耐穿性。

其他细节

  • Vaporweave 材料，提供出色透气性
  • 泡绵中底，缔造出色缓震效果

产品细节

  • 单鞋重量：约 300 克（男码 44 码）
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)

