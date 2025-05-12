Nike Unicorn

¥99 ¥149 33% 折让

经典袜款重现，遇见梦中情袜。Nike Unicorn Dri-FIT ADV 舒适速干运动短袜（1 双）设计灵感源自那些看似无所不能的体育界“独角兽”，助力比赛表现跃升新层次。采用革新导湿速干技术，帮助双足保持干爽。袜子采用 Unicorn 3-D Spacer Knit 技术，提升关键区域的舒适性和支撑力。Unicorn 出马，独领风潮。

匠心技术，干爽体验

Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。

性能出众，助力运动

Unicorn 3-D Spacer Knit 技术为足尖、后跟和脚掌等关键区域缔造出色的缓震、支撑和透气性能，同时为后跟后侧提供出色支撑及包裹感受。

健身佳选，为你赋能

圆形分段后跟设计，可妥帖包覆后跟，有助减少鞋内打滑。

告别干扰，心无旁骛

足尖锁定设计有助稳固袜身，助你专注运动或训练。