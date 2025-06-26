Nike United Jr. Mercurial Vapor 16 Academy
耐克刺客系列大童人造场地低帮足球鞋
¥499
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike United Jr. Mercurial Vapor 16 Academy 耐克刺客系列大童人造场地低帮足球鞋，耀动世界。 该鞋款专为如劳伦·詹姆斯和萨尔玛·帕拉略洛一般迅疾出色的精英球员打造，采用醒目的配色，搭载回弹出众的 Air Zoom 缓震配置，助你尽情驰骋，制霸球场。
- 显示颜色： 玛瑙紫/微黄绿
- 款式： HF1589-500
Nike United Jr. Mercurial Vapor 16 Academy
¥499
穿上 Nike United Jr. Mercurial Vapor 16 Academy 耐克刺客系列大童人造场地低帮足球鞋，耀动世界。 该鞋款专为如劳伦·詹姆斯和萨尔玛·帕拉略洛一般迅疾出色的精英球员打造，采用醒目的配色，搭载回弹出众的 Air Zoom 缓震配置，助你尽情驰骋，制霸球场。
设计揭秘：Nike United
Nike United Pack 旨在致敬那些在比赛关键时刻秀出不俗实力的耀眼球星。 设计师从劳伦·詹姆斯和萨尔玛·帕拉略洛等运动员身上汲取灵感，采用醒目配色和创意图案，象征登顶所需的坚韧意志和雄心壮志。
迅疾表现，强劲抓地
橡胶外底，提供可驾驭人造场地的强劲抓地力。
舒适贴合
鞋面采用合成材质，柔韧灵活，支撑有力，让双足贴近足球。
产品细节
- 适用于短草人造场地
- 缓震鞋垫
- 显示颜色： 玛瑙紫/微黄绿
- 款式： HF1589-500
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。