Nike United Jr. Phantom GX 2 Academy
耐克暗煞系列大童人造场地足球鞋
¥419¥49916% 折让
穿上 Nike United Jr. Phantom GX 2 Academy 耐克暗煞系列大童人造场地足球鞋，耀动世界。该鞋款专为如索菲亚·史密斯和德伊娜·卡斯特利亚诺斯一般势不可挡、脚法出众的球星打造，采用一体式纹理设计，塑就出众控球表现。
- 显示颜色： 玛瑙紫/微黄绿
- 款式： HF1505-500
Nike United Jr. Phantom GX 2 Academy
¥419¥49916% 折让
穿上 Nike United Jr. Phantom GX 2 Academy 耐克暗煞系列大童人造场地足球鞋，耀动世界。该鞋款专为如索菲亚·史密斯和德伊娜·卡斯特利亚诺斯一般势不可挡、脚法出众的球星打造，采用一体式纹理设计，塑就出众控球表现。
设计揭秘：Nike United
Nike United Pack 旨在致敬那些在比赛关键时刻秀出不俗实力的耀眼球星。设计师从索菲亚·史密斯和德伊娜·卡斯特利亚诺斯等运动员身上汲取灵感，采用醒目配色和创意图案，象征登顶所需的坚韧意志和雄心壮志。
非凡触球感
鞋面材料柔软耐穿。一体式纹理覆盖球鞋的触球区域，从球鞋鞋头内侧位置延伸到鞋带及鞋头外侧位置，营造利落触球体验。
出众抓地力，驾驭人造场地
橡胶外底，提供可驾驭人造场地的强劲抓地力。
舒适贴合
柔软鞋面，助你在比赛中畅享舒适体验。
产品细节
- 经典鞋带
- 适用于短草人造场地
- 显示颜色： 玛瑙紫/微黄绿
- 款式： HF1505-500
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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