Nike United Jr. Phantom GX 2 Academy

¥499

穿上 Nike United Jr. Phantom GX 2 Academy 耐克暗煞系列大童人造场地足球鞋，耀动世界。该鞋款专为如索菲亚·史密斯和德伊娜·卡斯特利亚诺斯一般势不可挡、脚法出众的球星打造，采用一体式纹理设计，塑就出众控球表现。

设计揭秘：Nike United

Nike United Pack 旨在致敬那些在比赛关键时刻秀出不俗实力的耀眼球星。设计师从索菲亚·史密斯和德伊娜·卡斯特利亚诺斯等运动员身上汲取灵感，采用醒目配色和创意图案，象征登顶所需的坚韧意志和雄心壮志。

非凡触球感

鞋面材料柔软耐穿。一体式纹理覆盖球鞋的触球区域，从球鞋鞋头内侧位置延伸到鞋带及鞋头外侧位置，营造利落触球体验。

出众抓地力，驾驭人造场地

橡胶外底，提供可驾驭人造场地的强劲抓地力。

舒适贴合

柔软鞋面，助你在比赛中畅享舒适体验。