Nike United Mercurial Vapor 16 Academy

¥599

穿上 Nike United Mercurial Vapor 16 Academy 耐克刺客系列男子多种场地低帮足球鞋，耀动世界。 该鞋款专为如劳伦·詹姆斯和萨尔玛·帕拉略洛一般迅疾出色的精英球员打造，采用醒目的配色，搭载回弹出众的 Air Zoom 缓震配置和抓地力强劲的外底，助你尽情驰骋，制霸球场。

设计揭秘：Nike United

Nike United Pack 旨在致敬那些在比赛关键时刻秀出不俗实力的耀眼球星。 设计师从劳伦·詹姆斯和萨尔玛·帕拉略洛等运动员身上汲取灵感，采用醒目配色和创意图案，象征登顶所需的坚韧意志和雄心壮志。

非凡触球感

NikeSkin 鞋面搭配 V 字形纹理设计，提供出色控球力，缔造非凡脚感。

迅疾表现，强劲抓地

鱼鳍状鞋钉搭配 Air Zoom 缓震配置，助你引爆疾速。 匠心鞋钉，助你在切入时轻松急停。

舒适贴合

鞋面采用合成材质，柔韧灵活，支撑有力，让双足贴近足球。