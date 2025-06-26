Nike United Mercurial Vapor 16 Elite

¥1,699

穿上 Nike United Mercurial Vapor 16 Elite 耐克刺客系列男/女天然硬质草地低帮足球鞋，耀动世界。 该鞋款专为如劳伦·詹姆斯和萨尔玛·帕拉略洛一般迅疾出色的精英球员打造，采用醒目的配色，搭载回弹出众的 Air Zoom 缓震配置和抓地力强劲的外底，助你尽情驰骋，制霸球场。

设计揭秘：Nike United

Nike United Pack 旨在致敬那些在比赛关键时刻秀出不俗实力的耀眼球星。 设计师从劳伦·詹姆斯和萨尔玛·帕拉略洛等运动员身上汲取灵感，采用醒目配色和创意图案，象征登顶所需的坚韧意志和雄心壮志。

非凡触球感

Nike Gripknit 材料打造出色触球感，助力全球精英球员在疾速带球时发挥非凡控球表现， 无论天气潮湿还是干燥，皆可实现出众抓附性能。

迅疾表现，强劲抓地

鱼鳍状鞋钉搭配 Air Zoom 缓震配置，助你引爆疾速。 匠心鞋钉，助你在切入时轻松急停。

舒适贴合

Flyknit 飞织材料，专为赛场上迅疾出色的精英球员打造，营造稳固贴合感。 结合 Gripknit 材料，打造轻盈出众的鞋面，缔造稳固的触球体验，减少磨合时间。