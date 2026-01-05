疾速表现。 穿上 Nike United Mercurial Vapor 16 Elite 耐克刺客系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋，帮助发挥出色速度表现。 鞋款搭载 3/4 掌型 Air Zoom 缓震配置，结合鱼鳍状鞋钉，专为如劳伦·詹姆斯和萨尔玛·帕拉略洛一般势破疾速的精英球员打造。

疾速表现。 穿上 Nike United Mercurial Vapor 16 Elite 耐克刺客系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋，帮助发挥出色速度表现。 鞋款搭载 3/4 掌型 Air Zoom 缓震配置，结合鱼鳍状鞋钉，专为如劳伦·詹姆斯和萨尔玛·帕拉略洛一般势破疾速的精英球员打造。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。