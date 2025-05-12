Nike United Phantom GX 2 Academy

¥419 ¥599 30% 折让

穿上 Nike United Phantom GX 2 Academy 耐克暗煞系列男子多种场地足球鞋，耀动世界。 该鞋款专为如索菲亚·史密斯和德伊娜·卡斯特利亚诺斯一般势不可挡、脚法出众的球星打造，采用 NikeSkin 设计，塑就出色控球表现；Nike Cyclone 360 结合外底鞋钉排布，助力快速切入。

设计揭秘：Nike United

Nike United Pack 旨在致敬那些在比赛关键时刻秀出不俗实力的耀眼球星。 设计师从索菲亚·史密斯和德伊娜·卡斯特利亚诺斯等运动员身上汲取灵感，采用醒目配色和创意图案，象征登顶所需的坚韧意志和雄心壮志。

非凡触球感

匠心 NikeSkin 触球区域， 让双足贴近足球，有助提升带球和传球时的控球表现，轻松驾驭潮湿或干燥球场。 NikeSkin 覆盖球鞋的触球区域，从球鞋鞋头内侧位置延伸到鞋带及鞋头外侧位置，营造利落触球体验。

迅疾表现，强劲抓地

Nike Cyclone 360 抓地底纹有助于在犀利切入时提供灵活性，同时在肆意转向时减少抓地力，助你自信出击、疾速驰骋，实现快速切入，在比赛升温之际畅享稳固脚感。

舒适贴合

柔软鞋面，助你在比赛中畅享舒适体验。