Nike United Phantom GX 2 Academy

¥509 ¥599 15% 折让

穿上 Nike United Phantom GX 2 Academy 耐克暗煞系列男子多种场地足球鞋，耀动世界。该鞋款专为如索菲亚·威尔逊和德伊娜·卡斯特利亚诺斯一般势不可挡、脚法出众的球星打造，采用 NikeSkin 设计，塑就出色控球表现；结合外底 Nike Cyclone 360 抓地设计，助力快速切入。

设计揭秘：Nike United

Nike United Pack 旨在致敬那些在比赛关键时刻秀出不俗实力的耀眼球星。设计师从索菲亚·威尔逊和德伊娜·卡斯特利亚诺斯等运动员身上汲取灵感，采用醒目配色和创意图案，象征登顶所需的坚韧意志和雄心壮志。

非凡触球感

匠心 NikeSkin 触球区域，让双足贴近足球，有助提升带球和传球时的控球表现，轻松驾驭潮湿或干燥球场。NikeSkin 覆盖球鞋的触球区域，从球鞋鞋头内侧位置延伸到鞋带及鞋头外侧位置，营造利落触球体验。

迅疾表现，强劲抓地

前足匠心排布 Cyclone 360 圆形抓地底纹，助你轻松急停转向。

舒适贴合

柔软鞋面，助你在比赛中畅享舒适体验。