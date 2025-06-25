Nike United Phantom GX 2 Elite
耐克暗煞系列男/女天然硬质草地低帮足球鞋
¥1,699
穿上 Nike United Phantom GX 2 Elite 耐克暗煞系列男/女天然硬质草地低帮足球鞋，耀动世界。 该鞋款专为如索菲亚·威尔逊和德伊娜·卡斯特利亚诺斯一般势不可挡、脚法出众的球星打造，采用 Gripknit 材料，外底结合 Nike Cyclone 360 抓地设计，助力快速切入。
- 显示颜色： 玛瑙紫/微黄绿
- 款式： HF1597-500
Nike United Phantom GX 2 Elite
¥1,699
穿上 Nike United Phantom GX 2 Elite 耐克暗煞系列男/女天然硬质草地低帮足球鞋，耀动世界。 该鞋款专为如索菲亚·威尔逊和德伊娜·卡斯特利亚诺斯一般势不可挡、脚法出众的球星打造，采用 Gripknit 材料，外底结合 Nike Cyclone 360 抓地设计，助力快速切入。
设计揭秘：Nike United
Nike United Pack 旨在致敬那些在比赛关键时刻秀出不俗实力的耀眼球星。 设计师从索菲亚·威尔逊和德伊娜·卡斯特利亚诺斯等运动员身上汲取灵感，采用醒目配色和创意图案，象征登顶所需的坚韧意志和雄心壮志。
非凡触球感
Nike Gripknit 材料打造出色触球感，助力全球精英球员在疾速带球时发挥非凡控球表现， 无论天气潮湿还是干燥，皆可实现出众抓附性能。
迅疾表现，强劲抓地
前足匠心排布 Cyclone 360 圆形抓地底纹，助你轻松急停转向。
舒适贴合
不对称鞋带设计，增大触球面积，铸就出色带球、传球和射门表现。 匠心系带方式有助于提升中足可调节性，贴合足弓高度。
产品细节
- 适用于微湿短草球场
- 缓震鞋垫
- 显示颜色： 玛瑙紫/微黄绿
- 款式： HF1597-500
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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