穿上 Nike United Phantom GX 2 Elite 耐克暗煞系列男/女天然硬质草地低帮足球鞋，耀动世界。 该鞋款专为如索菲亚·威尔逊和德伊娜·卡斯特利亚诺斯一般势不可挡、脚法出众的球星打造，采用 Gripknit 材料，外底结合 Nike Cyclone 360 抓地设计，助力快速切入。

Nike United Pack 旨在致敬那些在比赛关键时刻秀出不俗实力的耀眼球星。 设计师从索菲亚·威尔逊和德伊娜·卡斯特利亚诺斯等运动员身上汲取灵感，采用醒目配色和创意图案，象征登顶所需的坚韧意志和雄心壮志。

穿上 Nike United Phantom GX 2 Elite 耐克暗煞系列男/女天然硬质草地低帮足球鞋，耀动世界。 该鞋款专为如索菲亚·威尔逊和德伊娜·卡斯特利亚诺斯一般势不可挡、脚法出众的球星打造，采用 Gripknit 材料，外底结合 Nike Cyclone 360 抓地设计，助力快速切入。

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