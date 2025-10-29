Nike United Tiempo Legend 10 Academy

¥539 ¥599 10% 折让

娜欧蜜·格玛或帕特莉夏·吉哈罗的一次触球，就能令对手无从招架。 Nike United Tiempo Legend 10 Academy 耐克传奇系列男/女 MG 多种场地低帮足球鞋采用 FlyTouch Lite 精良材料，塑就出众控球表现。 贴合足形，助你轻松驾驭球场。

设计揭秘：Nike United

Nike United 系列旨在向娜欧蜜·格玛和帕特莉夏·吉哈罗等运动员的出众控球能力致敬。 该系列运用色彩点缀的设计语言，诠释她们如何将雄心转化为非凡锋芒。

非凡触球感

看到鞋面上的纹理设计了吗？ 它们有助于增加触球区域，为射门、带球和传球带来出色表现。 我们精简了泡绵垫，让足部进一步贴近足球，助力稳稳控球。

自然贴合

FlyTouch Lite 精良材料，柔软非凡， 令足球鞋贴合足形，营造舒适脚感。 鞋舌结构添加额外衬垫，在关键触球区域营造稳固舒适感受。 加垫鞋口，塑就出众脚感。

强劲抓地，驾驭球场

外底后跟处采用锋刃形鞋钉，随时为急停和变向提供出色抓地力和稳定性。