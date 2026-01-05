Nike United Tiempo Legend 10 Elite
耐克传奇系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋
34% 折让
娜欧蜜·格玛或帕特莉夏·吉哈罗的一次触球，就能令对手无从招架。Nike United Tiempo Legend 10 Elite 耐克传奇系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋采用 FlyTouch Plus 精良材料，塑就出众控球表现。贴合足形，助你轻松驾驭球场。
- 显示颜色： 苍野灰/赛车蓝
- 款式： IB2467-001
Nike United Tiempo Legend 10 Elite
34% 折让
娜欧蜜·格玛或帕特莉夏·吉哈罗的一次触球，就能令对手无从招架。Nike United Tiempo Legend 10 Elite 耐克传奇系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋采用 FlyTouch Plus 精良材料，塑就出众控球表现。贴合足形，助你轻松驾驭球场。
设计揭秘：Nike United
Nike United 系列旨在向娜欧蜜·格玛和帕特莉夏·吉哈罗等运动员的出众控球能力致敬。该系列运用色彩点缀的设计语言，诠释她们如何将雄心转化为非凡锋芒。
非凡触球感
看到鞋面上的圆点设计了吗？它们有助于增加触球区域，为射门、带球和传球带来出色表现。我们精简了泡绵垫，让足部进一步贴近足球。All Conditions Control (ACC) 技术增添抓附纹理，无论天气，皆可为你带来出众控球感。
自然贴合
FlyTouch Plus 选用柔软非凡的精良材料，令足球鞋贴合足形，营造舒适脚感。Flyknit 飞织材料妥帖包覆脚踝，缔造稳固穿着感受。
强劲抓地，驾驭球场
底板融入匠心鞋钉，为急停和变向提供出色抓地力和稳定性。
产品细节
- 适用于干燥的天然草地球场
- 缓震鞋垫
- 显示颜色： 苍野灰/赛车蓝
- 款式： IB2467-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。