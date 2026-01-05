Nike United Tiempo Legend 10 Elite

¥1,109 ¥1,699 34% 折让

娜欧蜜·格玛或帕特莉夏·吉哈罗的一次触球，就能令对手无从招架。Nike United Tiempo Legend 10 Elite 耐克传奇系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋采用 FlyTouch Plus 精良材料，塑就出众控球表现。贴合足形，助你轻松驾驭球场。

设计揭秘：Nike United

Nike United 系列旨在向娜欧蜜·格玛和帕特莉夏·吉哈罗等运动员的出众控球能力致敬。该系列运用色彩点缀的设计语言，诠释她们如何将雄心转化为非凡锋芒。

非凡触球感

看到鞋面上的圆点设计了吗？它们有助于增加触球区域，为射门、带球和传球带来出色表现。我们精简了泡绵垫，让足部进一步贴近足球。All Conditions Control (ACC) 技术增添抓附纹理，无论天气，皆可为你带来出众控球感。

自然贴合

FlyTouch Plus 选用柔软非凡的精良材料，令足球鞋贴合足形，营造舒适脚感。Flyknit 飞织材料妥帖包覆脚踝，缔造稳固穿着感受。

强劲抓地，驾驭球场

底板融入匠心鞋钉，为急停和变向提供出色抓地力和稳定性。