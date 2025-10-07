Nike United Tiempo Legend 10 Elite

¥1,179 ¥1,699 30% 折让

穿上 Nike United Tiempo Legend 10 Elite 耐克传奇系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋，耀动世界。该鞋款专为如娜欧蜜·格玛和帕特莉夏·吉哈罗一般在球场上游刃有余的球员打造，在关键部位融入 FlyTouch Plus 精良材料，缔造出众控球表现。

设计揭秘：Nike United

Nike United Pack 旨在致敬那些在比赛关键时刻秀出不俗实力的耀眼球星。设计师从娜欧蜜·格玛和帕特莉夏·吉哈罗等运动员身上汲取灵感，采用醒目配色和创意图案，象征登顶所需的坚韧意志和雄心壮志。

非凡触球感

看到鞋面上的圆点设计了吗？它们有助于增加触球区域，为射门、带球和传球带来出色表现。精简衬垫设计塑就利落外观，缔造出色控球感。我们精简了泡绵垫，让足部进一步贴近足球，助力稳稳控球。与此同时，我们还在足球鞋上融入模压线条。

强劲抓地，驾驭球场

底板融入匠心鞋钉，为急停和变向提供出色抓地力和稳定性。

自然贴合

FlyTouch Plus 选用柔软非凡的精良材料，令足球鞋贴合足形，营造舒适脚感。Flyknit 飞织材料妥帖包覆脚踝，缔造稳固穿着感受。