 

Nike Universa

女子中强度包覆速干高腰口袋骑行短裤

¥449¥49910% 折让
黑/煤黑/暗烟灰
暗紫/峡谷紫/沙紫

无惧挥汗，自信热练。 Nike Universa 女子中强度包覆速干高腰口袋骑行短裤经焕新升级，搭载汗迹隐匿技术。 采用顺滑面料，富有弹性，可轻松驾驭深蹲动作，有助塑形提臀。 此外，革新腰部设计以免卷边，助你自信满满，全力以赴。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/暗烟灰
  • 款式： HQ6824-010

Nike Universa

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无惧挥汗，自信热练。 Nike Universa 女子中强度包覆速干高腰口袋骑行短裤经焕新升级，搭载汗迹隐匿技术。 采用顺滑面料，富有弹性，可轻松驾驭深蹲动作，有助塑形提臀。 此外，革新腰部设计以免卷边，助你自信满满，全力以赴。

隐匿汗渍

Nike Stealth Evaporation 技术可管理湿气，有助隐藏汗渍，助你保持清爽。 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注。

触感顺滑

正面接缝经匠心排布，舒适亲肤。 背面内侧口袋与侧边口袋，可轻松收纳大部分手机，打造利落造型。

产品细节

  • 面料/里料拼接：77% 聚酯纤维/23% 氨纶
  • 背面饰有耐克勾标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/煤黑/暗烟灰
  • 款式： HQ6824-010

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