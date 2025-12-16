 
Nike Universa 女子中强度支撑速干衬垫运动内衣 - 黑/煤黑/暗烟灰

Nike Universa

女子中强度支撑速干衬垫运动内衣

¥449
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

无惧挥汗，自信热练。Nike Universa 女子中强度支撑速干衬垫运动内衣搭载 Nike Stealth Evaporation 技术，让汗迹隐匿无形。采用弹性面料，塑就舒适支撑效果，搭配塑形衬垫和低调设计线条，营造顺滑贴合体验。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/暗烟灰
  • 款式： IB9831-010

汗迹隐匿技术

Nike Stealth Evaporation 技术可管理湿气，有助隐藏汗渍，助你保持清爽。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适。

顺滑低调

后身精制弹力带结合优质结构，塑就简洁利落外观和简约可视缝线。塑形衬垫设计，勾勒胸部轮廓，触感顺滑，稳固包覆。

产品细节

  • 光泽硅胶耐克勾标志
  • 面料：77% 聚酯纤维/23% 氨纶。里料：84% 聚酯纤维/16% 氨纶
  • 可机洗
