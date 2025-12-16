Nike Universa
女子中强度支撑速干衬垫运动内衣
¥449
无惧挥汗，自信热练。Nike Universa 女子中强度支撑速干衬垫运动内衣搭载 Nike Stealth Evaporation 技术，让汗迹隐匿无形。采用弹性面料，塑就舒适支撑效果，搭配塑形衬垫和低调设计线条，营造顺滑贴合体验。
- 显示颜色： 黑/煤黑/暗烟灰
- 款式： IB9831-010
Nike Universa
¥449
无惧挥汗，自信热练。Nike Universa 女子中强度支撑速干衬垫运动内衣搭载 Nike Stealth Evaporation 技术，让汗迹隐匿无形。采用弹性面料，塑就舒适支撑效果，搭配塑形衬垫和低调设计线条，营造顺滑贴合体验。
汗迹隐匿技术
Nike Stealth Evaporation 技术可管理湿气，有助隐藏汗渍，助你保持清爽。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适。
顺滑低调
后身精制弹力带结合优质结构，塑就简洁利落外观和简约可视缝线。塑形衬垫设计，勾勒胸部轮廓，触感顺滑，稳固包覆。
产品细节
- 光泽硅胶耐克勾标志
- 面料：77% 聚酯纤维/23% 氨纶。里料：84% 聚酯纤维/16% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/煤黑/暗烟灰
- 款式： IB9831-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。