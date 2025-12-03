Nike Universa Dri-FIT 女子速干中腰宽松九分裤简约利落，助你畅动自如。采用导湿速干技术和优质顺滑面料，具备适宜的柔韧性和弹力，缔造舒适运动体验。

Nike Universa Dri-FIT 女子速干中腰宽松九分裤简约利落，助你畅动自如。采用导湿速干技术和优质顺滑面料，具备适宜的柔韧性和弹力，缔造舒适运动体验。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。