 
Nike Universa Dri-FIT 女子速干修身连帽长袖上衣 - 黑/煤黑/黑/暗烟灰

Nike Universa

Dri-FIT 女子速干修身连帽长袖上衣

13% 折让

无惧挥汗，自信热练。Nike Universa Dri-FIT 女子速干修身连帽长袖上衣搭载汗迹隐匿技术，触感清爽顺滑，设计利落修身且富有弹性，助你自信满满，全力以赴。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/黑/暗烟灰
  • 款式： IF0739-010

Nike Universa

13% 折让

无惧挥汗，自信热练。Nike Universa Dri-FIT 女子速干修身连帽长袖上衣搭载汗迹隐匿技术，触感清爽顺滑，设计利落修身且富有弹性，助你自信满满，全力以赴。

隐匿汗迹

Nike Stealth Evaporation 技术可管理湿气，有助隐藏汗渍，助你保持清爽。Nike Dri-FIT 导湿速干技术，帮助身体保持干爽舒适。

时尚设计

拇指孔设计，提升包覆效果，有助稳固衣袖。 风帽设计，塑就舒适贴合的运动体验。

产品细节

  • 左袖口饰有光泽硅胶耐克勾标志
  • 78% 聚酯纤维/22% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/煤黑/黑/暗烟灰
  • 款式： IF0739-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。