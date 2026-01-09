Nike Universa
Dri-FIT 女子速干短袖上衣
¥449
无惧挥汗，自信热练。Nike Universa Dri-FIT 女子速干短袖上衣设计利落且富有弹性，并搭载汗迹隐匿技术，助你自信满满，全力以赴。
- 显示颜色： 黑/煤黑/暗烟灰
- 款式： IO1272-010
其他细节
- Nike Stealth Evaporation 技术可管理湿气，有助隐藏汗渍，助你保持清爽
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 针织面料触感顺滑，外观利落
产品细节
- 光泽硅胶耐克勾标志
- 78% 聚酯纤维/22% 氨纶
- 可机洗
