Nike Unlimited
Dri-FIT 男子速干泡泡纱百搭短裤（无衬裤）
23% 折让
Nike Unlimited Dri-FIT 男子速干泡泡纱百搭短裤（无衬裤）专为跑步、训练和瑜伽设计，百搭实穿，满足你的训练需求。该版本经革新升级，采用质感轻盈且可导湿速干的泡泡纱面料，助你保持舒适，专注达成训练目标。
- 显示颜色： 浅军绿/浅军绿/浅军绿
- 款式： HJ4092-320
Nike Unlimited
23% 折让
Nike Unlimited Dri-FIT 男子速干泡泡纱百搭短裤（无衬裤）专为跑步、训练和瑜伽设计，百搭实穿，满足你的训练需求。该版本经革新升级，采用质感轻盈且可导湿速干的泡泡纱面料，助你保持舒适，专注达成训练目标。
速干技术，助力畅动
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
畅动自如，舒适非凡
长期以来，泡泡纱面料一直被用于抵御炎热天气，其轻盈起皱的质地有助于减少身体黏腻感。
安心收纳
侧边口袋，便于随手存取钥匙或卡片等物品。背面拉链口袋可收纳大部分型号的手机。
其他细节
- 专为跑步、瑜伽和训练设计
- 无衬里设计
- 面料：轻盈泡泡纱
- 存储空间：侧边口袋和后身口袋
- 稳固腰部搭配双向抽绳
产品细节
- 抽绳搭配包胶抽绳头
- 面料：74% 棉/13% 聚酯纤维/11% 锦纶/2% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 浅军绿/浅军绿/浅军绿
- 款式： HJ4092-320
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。