 
Nike Unlimited Dri-FIT 男子速干泡泡纱百搭短裤（无衬裤） - 烟灰蓝/烟灰蓝/烟灰蓝

Dri-FIT 男子速干泡泡纱百搭短裤（无衬裤）

Nike Unlimited Dri-FIT 男子速干泡泡纱百搭短裤（无衬裤）专为跑步、训练和瑜伽设计，百搭实穿，满足你的训练需求。该版本经革新升级，采用质感轻盈且可导湿速干的泡泡纱面料，助你保持舒适，专注达成训练目标。


  • 显示颜色： 烟灰蓝/烟灰蓝/烟灰蓝
  • 款式： HJ4092-006

速干技术，助力畅动

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

畅动自如，舒适非凡

长期以来，泡泡纱面料一直被用于抵御炎热天气，其轻盈起皱的质地有助于减少身体黏腻感。

安心收纳

侧边口袋，便于随手存取钥匙或卡片等物品。背面拉链口袋可收纳大部分型号的手机。

其他细节

  • 专为跑步、瑜伽和训练设计
  • 无衬里设计
  • 面料：轻盈泡泡纱
  • 存储空间：侧边口袋和后身口袋
  • 稳固腰部搭配双向抽绳

产品细节

  • 抽绳搭配包胶抽绳头
  • 面料：74% 棉/13% 聚酯纤维/11% 锦纶/2% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
尺寸与尺码

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
