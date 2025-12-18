Nike Unlimited
Dri-FIT 男子速干百搭工装长裤
25% 折让
Nike Unlimited Dri-FIT 男子速干百搭工装长裤专为跑步、训练和瑜伽设计，彰显活力休闲风范。四向弹性梭织面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你在运动时畅享舒适感受。大口袋设计，在训练时令基本物品触手可及。
- 显示颜色： 沙漠卡其/黑/沙漠卡其
- 款式： HJ3155-253
其他细节
- 标准版型，休闲舒适
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 侧边和后身拉链口袋以及裤腿两侧魔术贴大口袋提供充裕储物空间
- 弹性腰部搭配抽绳，稳固贴合不紧勒
- 梭织面料可自如伸展，令你畅动自如
产品细节
- 面料：92% 聚酯纤维/8% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
