 
Nike Unlimited Dri-FIT 男子速干百搭短裤（无衬裤） - 黑/黑

Nike Unlimited

Dri-FIT 男子速干百搭短裤（无衬裤）

47% 折让

Nike Unlimited Dri-FIT 男子速干百搭短裤（无衬裤）专为跑步、训练和瑜伽打造，舒适百搭，助你畅快开练。 该版本经革新升级，采用轻盈弹性面料，可导湿速干。 3 口袋设计，为随身物品提供充裕存储空间。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： HV0442-010

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

舒适畅行

弹性面料，可随身体动作自如伸展。 弹性腰部设计有助稳固裤身，而不会产生紧勒感。

安心收纳

侧边口袋，便于随手存取钥匙或卡片等物品。 背面拉链口袋提供充裕储物空间，可供存放大部分型号的手机。

其他细节

  • 专为跑步、瑜伽和训练设计
  • 无衬里设计
  • 弹性面料
  • 侧边口袋搭配后身隐藏式拉链口袋，提供充裕的收纳空间
  • 弹性腰部搭配抽绳

产品细节

  • 面料：83% 聚酯纤维/12% 氨纶/5% 大麻纤维。 口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
