Nike Unlimited
Dri-FIT 男子速干百搭短裤（无衬裤）
32% 折让
Nike Unlimited Dri-FIT 男子速干百搭短裤（无衬裤）搭载导湿速干技术，助你轻松驾驭不同场合。 弹性面料助你畅动自如，满足多种训练需求。
- 显示颜色： 浅军械蓝
- 款式： IF0376-440
导湿速干
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
畅动自如，舒适非凡
弹性梭织面料结合侧边裤脚开衩设计，助你在运动时发挥上佳表现。 弹性腰部搭配抽绳设计，有助稳固裤身，而不会产生紧勒感。
随身物品，轻松收纳
侧边口袋，可供随身收纳小物品。 背面拉链口袋提供充裕储物空间，可供存放大部分型号的手机。
其他细节
- 专为跑步、瑜伽和训练设计
- 无衬里设计
- 四向弹性梭织面料
- 储物：侧边口袋和后身拉链口袋
- 弹性腰部搭配可调式双向抽绳
产品细节
- 假门襟
- 刺绣耐克勾勾标志
- 面料：86% 聚酯纤维/14% 氨纶。 网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
