Nike Unlimited
Dri-FIT 男子速干百搭短裤（无衬裤）
47% 折让
Nike Unlimited Dri-FIT 男子速干百搭短裤（无衬裤）专为跑步、训练和瑜伽设计，百搭实穿，满足你的训练需求。 该版本经革新升级，采用导湿速干的条纹梭织面料，助你心无旁骛，专注达成训练目标。
- 显示颜色： 浅军绿/浅骨色/浅军绿
- 款式： HJ3161-320
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
安心收纳
侧边口袋，便于随手存取钥匙或卡片等物品。 背面拉链口袋，可收纳大部分型号的手机。
其他细节
- 专为跑步、瑜伽和训练设计
- 无衬里设计
- 面料：轻盈梭织
- 收纳：侧边口袋搭配后身隐藏式拉链口袋
- 腰部：可调式双向抽绳
产品细节
- 面料：94% 聚酯纤维/6% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
