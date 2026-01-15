Nike Uplift SC
男子运动鞋
¥499
Nike Uplift SC 男子运动鞋兼具简约外观和实穿性能。透气织物结合泡绵中底，让你畅享舒适感受。简约利落设计结合时尚百搭的配色，塑就你的挚爱之选。
- 显示颜色： 幻影灰白/浅土褐/帆白/深藏青
- 款式： IB2765-011
Nike Uplift SC
¥499
Nike Uplift SC 男子运动鞋兼具简约外观和实穿性能。透气织物结合泡绵中底，让你畅享舒适感受。简约利落设计结合时尚百搭的配色，塑就你的挚爱之选。
其他细节
- 织物与合成材质组合鞋面，轻盈透气
- 厚实泡绵中底，柔软舒适
- 外底橡胶贴片搭配前足凹槽设计，缔造非凡抓地力，助你自如畅动
产品细节
- 泡绵中底
- 外底橡胶贴片
- 显示颜色： 幻影灰白/浅土褐/帆白/深藏青
- 款式： IB2765-011
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。