Nike Utility Speed 印花训练双肩包为你的装备提供紧凑、安全且有序的收纳空间，助你轻松往返训练场地。该款双肩包可平摊打开，便于有序收纳物品；肩带搭载 Max Air 缓震配置，在长途跋涉中缔造舒适感受。
- 显示颜色： 浅军绿/浅军绿/黑
- 款式： CZ1247-320
一包在手，训练无忧
Nike Utility Speed 印花训练双肩包为你的装备提供紧凑、安全且有序的收纳空间，助你轻松往返训练场地。该款双肩包可平摊打开，便于有序收纳物品；肩带搭载 Max Air 缓震配置，在长途跋涉中缔造舒适感受。
轻松收纳
拉链主袋提供平整宽敞空间，方便轻松存取装备。正面设有多个拉链口袋，可安全收纳小物件。两侧网眼口袋可存放水壶。
稳定结构
耐用结构，为你的随行物品提供周全防护。耐用外置织带挂环，用于附挂更多物品。
匠心设计，便于携背
可调节肩带搭配 Max Air 缓震配置，铸就轻盈缓震性能。透气孔设计，为装备提供通风效果。
产品细节
- 背面上方的拉链口袋添加柔软衬里
- 顶部提手设计
- 胸部固定带
- 尺寸：45 x 29 x 15 厘米
- 容积：约 24 升
- 重量：约 890 克
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
