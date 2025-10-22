Nike Utility Speed

¥449

一包在手，训练无忧

Nike Utility Speed 印花训练双肩包为你的装备提供紧凑、安全且有序的收纳空间，助你轻松往返训练场地。该款双肩包可平摊打开，便于有序收纳物品；肩带搭载 Max Air 缓震配置，在长途跋涉中缔造舒适感受。

轻松收纳 拉链主袋提供平整宽敞空间，方便轻松存取装备。正面设有多个拉链口袋，可安全收纳小物件。两侧网眼口袋可存放水壶。 稳定结构 耐用结构，为你的随行物品提供周全防护。耐用外置织带挂环，用于附挂更多物品。 匠心设计，便于携背 可调节肩带搭配 Max Air 缓震配置，铸就轻盈缓震性能。透气孔设计，为装备提供通风效果。