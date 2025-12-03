 
Nike Utility Speed 2.0 双肩包 - 沙漠卡其/沙漠卡其/黑

Nike Utility Speed 2.0

双肩包

49% 折让

Nike Utility Speed 2.0 双肩包的正面外部设有拉链口袋，便于存放随身小物件；宽敞主袋搭配行李箱式拉链，可平摊打开，帮助有序收纳装备。主袋足以存放一双鞋和换洗衣物，搭配内置插袋和口袋，可收纳 16 英寸笔记本电脑和其他小型电子产品。


  • 显示颜色： 沙漠卡其/沙漠卡其/黑
  • 款式： HF0635-253

其他细节

  • 侧边口袋，可存放水壶或其他基本小物件
  • 密实梭织织物，提供出众支撑力

产品细节

  • 尺寸：48 x 29 x 15 厘米
  • 软垫肩带
  • 面料/里料：织物
  • 行李箱套带
  • 不可机洗
