Nike Utility Speed 2.0
双肩包
41% 折让
Nike Utility Speed 2.0 双肩包的正面外部设有拉链口袋，便于存放随身小物件；宽敞主袋搭配行李箱式拉链，可平摊打开，帮助有序收纳装备。主袋足以存放一双鞋和换洗衣物，搭配内置插袋和口袋，可收纳 16 英寸笔记本电脑和其他小型电子产品。
- 显示颜色： 沙漠卡其/沙漠卡其/黑
- 款式： HF0635-253
Nike Utility Speed 2.0
41% 折让
Nike Utility Speed 2.0 双肩包的正面外部设有拉链口袋，便于存放随身小物件；宽敞主袋搭配行李箱式拉链，可平摊打开，帮助有序收纳装备。主袋足以存放一双鞋和换洗衣物，搭配内置插袋和口袋，可收纳 16 英寸笔记本电脑和其他小型电子产品。
其他细节
- 侧边口袋，可存放水壶或其他基本小物件
- 密实梭织织物，提供出众支撑力
产品细节
- 尺寸：48 x 29 x 15 厘米
- 软垫肩带
- 面料/里料：织物
- 行李箱套带
- 不可机洗
- 显示颜色： 沙漠卡其/沙漠卡其/黑
- 款式： HF0635-253
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。