Nike V2K Run
女子反光装饰运动鞋
18% 折让
先锋设计，重绎经典。Nike V2K Run 女子反光装饰运动鞋匠心融蕴复古格调与前卫风范。此鞋款将 Vomero 各种人气元素焕新融入昔日跑步鞋款的经典外观，混搭匠心元素、别致塑料细节以及洋溢复古美感的中底，营造丰富层次感；厚实后跟设计令你畅享舒适感受，为整体造型加分。
- 显示颜色： 白金色/狼灰/冷灰/金属灰
- 款式： FD0736-003
其他细节
- 网眼细节，轻盈透气
- 双密度泡绵中底，塑就舒适迈步体验
- 半透明塑料装饰，借鉴自经典 Nike Vomero 5
- 外底橡胶贴片，铸就非凡抓地力
产品细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
