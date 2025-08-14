Nike V2K Run
女子运动鞋
43% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike V2K Run 女子运动鞋从 21 世纪早期的跑步产品中汲取灵感，匠心融入花卉元素。厚实中底和分层细节，增添复古风范。 厚实后跟造就时尚款型，复古又舒适。
- 显示颜色： 泡沫粉/北极粉
- 款式： HJ5269-600
其他细节
- 织物与合成材质组合鞋面，轻盈透气
- 双密度泡绵中底，塑就舒适迈步体验
- 半透明塑料装饰，借鉴自经典 Nike Vomero 5
- 外底橡胶贴片，铸就非凡抓地力
产品细节
- 泡绵中底
- 外底橡胶贴片
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 泡沫粉/北极粉
- 款式： HJ5269-600
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
