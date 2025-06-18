Nike V2K Run
女子运动鞋
¥849
先锋设计，重绎经典。Nike V2K Run 女子运动鞋匠心融蕴复古格调与前卫风范，将 Vomero 多种人气元素焕新融入经典外观，塑就丰富层次感，舒适又时尚。
- 显示颜色： 幻影灰白/浅卡其/大学灰/白色
- 款式： HV4314-030
Nike V2K Run
¥849
先锋设计，重绎经典。Nike V2K Run 女子运动鞋匠心融蕴复古格调与前卫风范，将 Vomero 多种人气元素焕新融入经典外观，塑就丰富层次感，舒适又时尚。
其他细节
- 网眼设计，轻盈透气
- 双密度泡绵中底，塑就舒适迈步体验
- 半透明塑料装饰，借鉴自经典 Nike Vomero 5
- 外底橡胶贴片，铸就非凡抓地力
产品细节
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 幻影灰白/浅卡其/大学灰/白色
- 款式： HV4314-030
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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