Nike V2K Run
情人节女子运动鞋
¥899
Nike V2K Run 女子运动鞋将 Vomero 多种人气元素焕新融入经典外观，混搭柔软皮革、精巧浪漫细节以及洋溢复古美感的厚实中底，营造丰富层次感，塑就时尚舒适感受。
- 显示颜色： 帆白/帆白/大学灰/泡沫粉
- 款式： HV5997-161
Nike V2K Run
¥899
Nike V2K Run 女子运动鞋将 Vomero 多种人气元素焕新融入经典外观，混搭柔软皮革、精巧浪漫细节以及洋溢复古美感的厚实中底，营造丰富层次感，塑就时尚舒适感受。
其他细节
- 网眼设计，轻盈透气
- 双密度泡绵中底，塑就舒适迈步体验
- 外底橡胶贴片，铸就非凡抓地力
产品细节
- 显示颜色： 帆白/帆白/大学灰/泡沫粉
- 款式： HV5997-161
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。