 

Nike V2K Run

情人节女子运动鞋

¥619¥89931% 折让

Nike V2K Run 女子运动鞋将 Vomero 多种人气元素焕新融入经典外观，混搭柔软皮革、精巧浪漫细节以及洋溢复古美感的厚实中底，营造丰富层次感，塑就时尚舒适感受。


  • 显示颜色： 帆白/帆白/大学灰/泡沫粉
  • 款式： HV5997-161

Nike V2K Run

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Nike V2K Run 女子运动鞋将 Vomero 多种人气元素焕新融入经典外观，混搭柔软皮革、精巧浪漫细节以及洋溢复古美感的厚实中底，营造丰富层次感，塑就时尚舒适感受。

其他细节

  • 网眼设计，轻盈透气
  • 双密度泡绵中底，塑就舒适迈步体验
  • 外底橡胶贴片，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 帆白/帆白/大学灰/泡沫粉
  • 款式： HV5997-161

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