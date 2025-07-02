 
Nike V5 RNR 女子运动鞋 - 珍珠灰/白色/金属银/帆白

Nike V5 RNR

女子运动鞋

¥749

Nike V5 RNR 女子运动鞋舒适有型，适合日常穿着。该鞋款延续千禧年经典设计，搭载泡绵中底，厚实而轻盈。匠心细节巧搭立体耐克勾标志，焕新演绎复古跑鞋。


  • 显示颜色： 珍珠灰/白色/金属银/帆白
  • 款式： IH6355-047

Nike V5 RNR

¥749

Nike V5 RNR 女子运动鞋舒适有型，适合日常穿着。该鞋款延续千禧年经典设计，搭载泡绵中底，厚实而轻盈。匠心细节巧搭立体耐克勾标志，焕新演绎复古跑鞋。

其他细节

  • 织物与合成材质组合鞋面搭配结实覆面，透气耐穿
  • 柔软鞋口里料结合泡绵中底，缔造非凡舒适的日常穿着体验
  • 橡胶外底搭配灵感源自千禧年的凹槽设计，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 珍珠灰/白色/金属银/帆白
  • 款式： IH6355-047

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