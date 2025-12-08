Nike V5 RNR 婴童运动鞋专为日常打造，兼具舒适感受和时尚风范。采用轻盈厚实的泡绵中底，延续千禧年经典设计。新颖配色结合分层鞋面，提升复古跑步鞋的时尚格调；弹性鞋带，令鞋款便于穿脱。配色 104 为圣诞系列精选配色。

Nike V5 RNR 婴童运动鞋专为日常打造，兼具舒适感受和时尚风范。采用轻盈厚实的泡绵中底，延续千禧年经典设计。新颖配色结合分层鞋面，提升复古跑步鞋的时尚格调；弹性鞋带，令鞋款便于穿脱。配色 104 为圣诞系列精选配色。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。