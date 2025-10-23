 
Nike Vandalised 女子运动鞋借鉴 Nike 传统特色，以 1984 元年款篮球经典 Nike Vandal 为蓝本，打造全新花样。组成部分重新布局，以不对称风格打造醒目新造型。


扣篮风范，肆意无拘

Nike Vandalised 女子运动鞋借鉴 Nike 传统特色，以 1984 元年款篮球经典 Nike Vandal 为蓝本，打造全新花样。组成部分重新布局，以不对称风格打造醒目新造型。

非凡高度

沿袭元年款 Nike Vandal 的高帮鞋口设计，而新的中底高度让你昂扬姿态。

强劲抓地

全橡胶外底经久耐穿，抓地力非凡。

穿脱方便

栓扣式系带系统紧固鞋带，可轻松快速地提拉和松开鞋带。

产品细节

  • 皮革鞋面
  • 匠心 Swoosh 设计
  • 后跟提拉设计
  • 显示颜色： 黑/灰黑/尘光子色/亮深红
  • 款式： CI7594-001

    敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
