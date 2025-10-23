Nike Vandalised
女子运动鞋
¥999
售罄：
此配色当前无货
Nike Vandalised 女子运动鞋借鉴 Nike 传统特色，以 1984 元年款篮球经典 Nike Vandal 为蓝本，打造全新花样。组成部分重新布局，以不对称风格打造醒目新造型。
- 显示颜色： 黑/灰黑/尘光子色/亮深红
- 款式： CI7594-001
Nike Vandalised
¥999
扣篮风范，肆意无拘
Nike Vandalised 女子运动鞋借鉴 Nike 传统特色，以 1984 元年款篮球经典 Nike Vandal 为蓝本，打造全新花样。组成部分重新布局，以不对称风格打造醒目新造型。
非凡高度
沿袭元年款 Nike Vandal 的高帮鞋口设计，而新的中底高度让你昂扬姿态。
强劲抓地
全橡胶外底经久耐穿，抓地力非凡。
穿脱方便
栓扣式系带系统紧固鞋带，可轻松快速地提拉和松开鞋带。
产品细节
- 皮革鞋面
- 匠心 Swoosh 设计
- 后跟提拉设计
- 显示颜色： 黑/灰黑/尘光子色/亮深红
- 款式： CI7594-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。