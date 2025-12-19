Nike Vapor
女子训练手套（1 副）
12% 折让
戴上 Nike Vapor 女子训练手套（1 副），稳稳掌控，发挥出色表现。该手套手掌融入低密度泡绵，为特定部位提供舒适加垫感受。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： HM6848-091
其他细节
- 轻盈材料，提升灵活性
- 魔术贴粘扣式固定带设计，营造贴合感
产品细节
- 手掌：50% 锦纶/50% 聚氨酯(PU泡沫)。底部：58% 聚酯纤维/21% 锦纶/14% 聚氨酯(PU泡沫)/7% 氨纶。其他：74% 聚酯纤维/10% 锦纶/9% 氨纶/7% 聚氨酯(PU泡沫)
- 可机洗
