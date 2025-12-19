 
Nike Vapor 女子训练手套（1 副） - 黑/黑/白色

Nike Vapor

女子训练手套（1 副）

12% 折让

戴上 Nike Vapor 女子训练手套（1 副），稳稳掌控，发挥出色表现。该手套手掌融入低密度泡绵，为特定部位提供舒适加垫感受。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： HM6848-091

其他细节

  • 轻盈材料，提升灵活性
  • 魔术贴粘扣式固定带设计，营造贴合感

产品细节

  • 手掌：50% 锦纶/50% 聚氨酯(PU泡沫)。底部：58% 聚酯纤维/21% 锦纶/14% 聚氨酯(PU泡沫)/7% 氨纶。其他：74% 聚酯纤维/10% 锦纶/9% 氨纶/7% 聚氨酯(PU泡沫)
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。